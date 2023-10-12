Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, istihdam piyasası için öncü gösterge niteliğinde değerlendirilen Kariyer.net İstihdam Endeksi verileri, 2023 yılının üçüncü çeyreği için açıklandı.

1 İstihdam Endeksi verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla en fazla yeni ilan yayınlayan sektörler, üretim, yapı, sağlık, tekstil ve bilişim oldu.

2 En çok ilan yayınlanan pozisyonlar satış, finans, teknik hizmetler, idari işler, üretim ve hizmet başlıklarındaki pozisyonlar şeklinde sıralandı.

3 2023'ün üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre ilan sayısı en çok artış gösteren sektörler ise perakende, kimya, mobilya & aksesuar olarak belirlendi.

4 En yüksek ilan artışı depolamada Geçen senenin aynı dönemine göre ilan sayıları en çok artan pozisyon grupları sırasıyla lojistik, inşaat, teknik hizmetler, hizmet ve perakende olurken, endekse göre üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla adaylar tarafından en çok başvuru alan sektörler finans-ekonomi, telekomünikasyon ve medya şeklinde sıralandı.

5 İlan başı başvuru sayıları geçen yılın aynı dönemine göre en çok artan sektörler ise finans-ekonomi, sigortacılık ve telekomünikasyon olarak gerçekleşti.

6 "Siber Güvenlik" grubunda yüzde 78 artış Kariyer.net'in İstihdam Endeksi verileri, global ölçekte işten çıkarma dalgalarını geride bırakan bilişim sektörünün Türkiye'deki ilan sayılarının artış trendinde olduğunu gösterdi. En çok ilan yayınlanan pozisyonlar, grafik tasarım uzmanı, yazılım uzmanı, bilgi işlem uzmanı, erp uzmanı ve gömülü yazılım mühendisi oldu.

7 Geçen yılın aynı dönemine göre ilan sayıları en çok artan bilişim pozisyonları grubu ise siber güvenlik uzmanı, ağ ve siber güvenlik yöneticisi gibi rollerin yer aldığı "Siber Güvenlik" grubu olurken, artış yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

8 IT Uzmanı, bilgisayar mühendisi gibi pozisyonların yer aldığı "Bilgi Teknolojileri" grubunda yüzde 14 artış yaşandı, veri giriş elemanı, data operatörü gibi pozisyonların yer aldığı "Veri Girişi" grubunda yaşanan artış da yüzde 13 olarak tespit edildi.

9 İstihdam Endeksi verilerine göre, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yapı sektöründe en çok ilan yayınlanan pozisyon grupları mimarlık, inşaat ve emlak olarak sıralandı. Aynı dönemde bu sektörde en çok ilan açılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.