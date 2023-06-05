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5 aylık enflasyon netleşti... Emekli ve memur zammında son oranlar

TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber emekli ve memurun zammında 5 aylık tablo da netleşti. Mayıs ayında doğalgaz tüketiminin sıfırlanmasıyla enflasyonda görülen durgunluk işçi emeklileri ve memurların alacağı zammı da etkiledi. İşte detaylar...

05 Haziran 2023 | 10:54
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5 aylık enflasyon netleşti... Emekli ve memur zammında son oranlar

TÜİK verilerine göre, Mayıs ayı doğalgaz tüketiminin sıfırlanması nedeniyle 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,26 olarak gerçekleşti.

Mayıs verisiyle Haziran'da enflasyon hiç artmasa bile memur ve işçi emeklileri için hesaba konu olan veril yüzde yüzde 15,26 olarak hesaplandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre işçi emeklisi Temmuz ayında, ilk altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar kadar zam alacak. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dört aylık enflasyon 15,26 olarak gerçekleşti. Yani işçi emeklisi Haziran'da enflasyon hiç artmazsa yüzde 15,26 zam alacak.

Memur ve memur emeklileri de 2023 yılı için toplu iş sözleşmesine göre ilk altı ay için yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 zam ve enflasyon farkını alacak. Böylece memur ve memur emeklisi için son ay hesaba katılmazsa alacakları zam yüzde 7,26 enflasyon farkı olacak.

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