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6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak.

11 Eylül 2023 | 09:29
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6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu uyarınca 252 sözleşmeli personel alımını gerçekleştirecek.

2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle Munzur Üniversitesi 26, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7, Bingöl Üniversitesi 11, Türk-Alman Üniversitesi 6, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 ve Bursa Teknik Üniversitesi bir sözleşmeli personel istihdam edecek.

KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden yapılacak alımlarla ilgili başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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