ARA
DOLAR
39,34
0,42%
DOLAR
EURO
45,73
1,63%
EURO
GRAM ALTIN
4292,53
1,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9550,20
-1,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

600 bin çalışan bekliyordu: İlk zam teklifi yarın belli olacak

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, ilk zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

12 Haziran 2025 | 11:36
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 11:47
600 bin çalışan bekliyordu: İlk zam teklifi yarın belli olacak

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu bugün topladıklarını, toplantı devam ederken TÜHİS'in yarın saat 14.00'te ilk teklifini sunacağı bilgisini aldıklarını belirten Ağar, şunları söyledi:

"Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4292,53 1,61%
  • ALTIN ONS 3393,62 1,15%
  • BIST 100 9550,2 -1,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,31 -0,865%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36223 -0,36753%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,81 0,6403%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,336 0,4217%
  • EURO/DOLAR 1,1595 0,9384%
  • EURO/TURK LIRASI 45,7315 1,6298%
  • STERLIN/DOLAR 1,36015 0,40119%
Borsa Haberleri
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
GERİ
İLERİ
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL