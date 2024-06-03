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7 bin çalışan anneye 325 euro destek: 3 ilde uygulanacak, işte başvuru ekranı

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 avro (11.339 TL) destek verileceğini bildirdi. Peki destekten faydalanmak isteyenler nereye başvuracak?

03 Haziran 2024 | 14:28
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 14:31
7 bin çalışan anneye 325 euro destek: 3 ilde uygulanacak, işte başvuru ekranı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.

ÇALIŞAN ANNEYE 350 EURO DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN 

 

 

 

1 325 EURO BAKICI DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK?

325 EURO BAKICI DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK? Işıkhan, şunları kaydetti: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak."

2 BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.
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Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
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