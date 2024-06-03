Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı. ÇALIŞAN ANNEYE 350 EURO DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

1 325 EURO BAKICI DESTEĞİ NE KADAR SÜRECEK? Işıkhan, şunları kaydetti: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak."