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700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14:30'da görüşecek. Görüşme sonrasında zammın açıklanması bekleniyor.

05 Mayıs 2023 | 11:47
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700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor

Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları bugün netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüşecek.

Görüşme sonrasında ortak mutabakatla zammın açıklanması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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