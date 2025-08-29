795 personel alımı için başvurular devam ediyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı yayımladı

Başvuru Nasıl Yapılır?



Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla yapılacak. Adaylar, başvuru süreciyle ilgili tüm bilgilere hem bu portal üzerinden hem de Bakanlığın resmî internet sitesinden ulaşabilirler.