795 personel alımı için başvurular devam ediyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 795 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Başvuru süreci 25 Ağustos - 8 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapmadan önce, Bakanlık tarafından yayımlanan ilandaki tüm genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.


Bu alım, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak olup, pozisyonlar unvan, bölüm, puan türü, yer ve adet bazında ilanda detaylı olarak belirtilmiştir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla yapılacak. Adaylar, başvuru süreciyle ilgili tüm bilgilere hem bu portal üzerinden hem de Bakanlığın resmî internet sitesinden ulaşabilirler.

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvurularının geçerli sayılması için hem genel şartları hem de ilan edilen pozisyonlara özgü özel şartları taşıması gerekmektedir. Genel şartlar şunlardır:
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Belirli suçlardan (devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.) mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerliğini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması.
