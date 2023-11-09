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8 maddede 5 bin liralık emekli ikramiyesinde merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını açıklamıştı. 12.2 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesini almayı bekliyor. Peki emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Kimlere ödenecek, kimler alamayacak? İşte detaylar...

09 Kasım 2023 | 11:48
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8 maddede 5 bin liralık emekli ikramiyesinde merak edilenler

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emekliye verilecek 5 bin TL ikramiye ödemeleri hakkında merak edilenleri açıkladı. İkramiye kimlere, hangi tarihte ödenecek? Hangi emekli kapsam dışında kalıyor? İşte 8 maddede 5 bin TL ikramiye hakkında tüm merak edilenler... 

  1.  İkramiye, çalışmayan emeklilere ödenecek. Emekli olup da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.
  2. 1-31 Ekim tarihleri arasında bir gün bile çalışması olan ve bundan dolayı sosyal güvenlik destek primi ödeyen emekliler ikramiye alamayacak.
  3. İkramiye bir defaya mahsus ödenecek.
  4. Banka sandıklarında çalışmaya devam eden emeklilere ikramiye ödenmeyecek.
  5. İş göremezlik geliri alanlar, ölüm ve yetim aylığı alanlar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak ancak hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5000 liralık ikramiyenin yüzde 75’ini alabilecekler. Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara 5 bin liralık ikramiyenin yarısı yatırılacak. Yetim aylığı alanlar ise yüzde 25 paya göre 5 bin liralık ikramiyenin yüzde 25’ini alabilecek.
  6. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
  7. Emekli olduktan sonra Bağ-Kur’a kayıtlı çalışmaya devam edenler ikramiye alamayacak ancak Bağ-Kur’a kayıtlı olmayanlara ikramiye yatırılacak.
  8. İkramiyeler 15 Kasım öncesi hesaplara yatırılacak. 
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