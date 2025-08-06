89 yaşında gözlüksüz dikiş yapıyor

İki erkek iki de kız çocuğum var. Zorlanma diye bir şey yok burası benim için vakit geçirme yöntemidir. 89 yaşımdayım ama halen gözlük takmadan makine ipliği takabiliyorum. Terziliği konfeksiyon tamamen bitirdi. Onun için artık yanımızda kalfa da çırak da bulunmuyor. Artık istikbal vadetmiyor. Konfeksiyon karşısında takım elbiseler çok pahalandı. Fiyat söylediğimiz zaman kimse yaptırmıyor. O yüzden artık tamir yapıyoruz. Zaten beni görenler de usta yok mu diyorlar" dedi.