ARA
DOLAR
35,86
0,24%
DOLAR
EURO
37,25
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
3218,70
0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
10058,14
-0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 22 bin 131 lira, "yoksulluk sınırı"nı 72 bin 88 lira olarak hesapladı. Böylece ‘açlık sınırı’, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücreti geçti.

31 Ocak 2025 | 13:37
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ocak 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 22 bin 131 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 72 bin 88 lira hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 47,06 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 60,30'u buldu.

YOĞURT FİYATI YÜZDE 11,5 ARTTI

  • Ocak ayında süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında artış yaşanırken, en yüksek artış yüzde 11,5 ile yoğurtta oldu.
  • Dana kıyma, kuşbaşı eti, tavuk eti ve balık fiyatlarında artış gözlenirken yumurtanın fiyatı yüzde 3 arttı.
  • Sebze ortalama kilogram fiyatı 52,17 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 58,93 lira oldu.
  • Ankara'da 200 gram ekmek, yeni yılın ilk ayından itibaren yüzde 20 zamla 12,50 liradan satılırken un fiyatında değişiklik olmadı.
  • Pirinç, bulgur, makarna ve irmik grubunda en fazla fiyatı artışı yüzde 9 ile pirinçte yapıldı.
  • Zeytinyağı fiyatı değişmezken margarin ve tereyağı fiyatına zam yapıldığı tespit edildi.
  • Çayın kilogram fiyatı sabit kalırken pekmez, reçel ve balın fiyatı bu ay da arttı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3218,7 0,1%
  • ALTIN ONS 2791,83 -0,13%
  • BIST 100 10058,14 -0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,721 0,304%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44847 -0,01277%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,41 0,2371%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8581 0,2395%
  • EURO/DOLAR 1,0378 -0,2772%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2463 -0,216%
  • STERLIN/DOLAR 1,24208 -0,12785%
Borsa Haberleri
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
GERİ
İLERİ
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL