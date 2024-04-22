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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

22 Nisan 2024 | 08:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 personel alacak (Başvuru tarihleri ve branş dağılımı)

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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