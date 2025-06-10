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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 360 Sürekli İşçi Alımı Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatındaki temizlik görevlisi kadrolarına toplam 360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların 288'i engelli, 72'si ise eski hükümlü adaylar arasından gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2025 | 10:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 360 Sürekli İşçi Alımı Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, sürekli işçi alımı başvurularını İŞKUR'un internet sitesinden yapabilecekler.

Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinden kolayca erişebilecekleri ilan metnine ulaşarak gerekli bilgileri edinebilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Başvurular için son tarih 16 Haziran olarak belirlendi, bu nedenle adayların son başvuru tarihini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Başvurularda dikkat edilecek en önemli hususlardan biri, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adreslerinin esas alınacak olmasıdır. Ayrıca, her adayın ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabileceği belirtilmiştir. Bu kural, başvuruların düzenli ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır.

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Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
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Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
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