Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 bin personel alımı ilanı, 2026 yılına güçlü bir kadroyla girmek isteyen bakanlığın en kapsamlı istihdam hareketlerinden biri oldu. 15 Aralık 2025’te başlayan başvuru süreciyle birlikte, sosyal hizmetlerden büro yönetimine kadar pek çok farklı alanda uzmanlaşmış adaylar için kamu kapısı aralandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için başvuru sürecinde artık son dönemece girildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın müjdesini verdiği 3 bin kişilik dev personel alımı için kapılar 15 Aralık’ta açılmıştı; ancak adayların dikkat etmesi gereken en kritik nokta, bu sürecin 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla resmen sona erecek olmasıdır. Zaman daralırken, başvuru yapacak adayların sistemde herhangi bir aksaklık yaşamaması için işlemlerini son dakikaya bırakmamaları büyük önem taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev almak için 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapan binlerce aday, şimdi büyük bir heyecanla sonuçların ilan edileceği günü beklemeye başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 3 bin personel alımı sonuçlarının açıklanacağı net bir tarih henüz verilmemiş olsa da, geçmiş dönemlerdeki alım süreçleri ve kamu personel alım prosedürleri göz önüne alındığında, değerlendirme sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda öngörüler netleşiyor.

Değerlendirme süreci, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına göre yapılacak sıralama ile gerçekleştirilecek. 18 tercih hakkını kullanan adaylar için sistem, puanı en yüksek olandan başlayarak tercih sırasına göre yerleştirme yapacak. Başvuru süresinin 26 Aralık gecesi sona ermesiyle birlikte, Ocak 2026’nın ilk yarısında ön değerlendirmelerin tamamlanması ve sonuçların Ocak ayının son haftası veya Şubat ayı başında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte asıl ve yedek adaylar belirlenecek; yerleşmeye hak kazananların ise bakanlık tarafından istenecek olan fiziksel belgeleri teslim etme süreci başlayacak.