ARA
Bist 100
6304,93
-0,91%
Bist 100
Dolar/TL
26,1506
0,1263%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8253
0,2527%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1023
0,1231%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1626,36
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısıyla ilgili olarak "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" açıklamasında bulundu

12 Temmuz 2023 | 12:27
0
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk TV'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1626,36 0,22%
  • ALTIN ONS 1934,4 0,11%
  • BIST 100 6304,93 -0,91%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1506 0,1263%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8253 0,2527%
  • EURO/USD 1,1023 0,1231%
  • INGILIZ STERLINI 1,29204 -0,09009%
  • JAPON YENI 139,663 -0,51%
  • KANADA DOLARI 1,32143 -0,13754%
  • RUS RUBLESI 90,5325 0,3119%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
Bakan Şimşek'ten TCMB rezerv artışı açıklaması
GERİ
İLERİ
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
THY çalışanlarının zam oranı belli oldu
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Bir profesör yanlış bilgi diyor: "Sarıkız zararlı değil, faydalı... Korunmalı"
Bakan Bolat'tan 'ikinci el araç ithalatına izin verilecek' iddialarına yanıt
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza geldi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
İstanbul Valiliğinden yüksek sıcaklık uyarısı var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL