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AK Parti'den emekliye ek zam sinyali

İşçi ve Bağ-kur emeklileri ilave zam olup olmayacağını merak ediyor. Bu konu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu. Güler, çalışmaların devam ettiğini belirterek, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

11 Ocak 2024 | 10:31
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AK Parti'den emekliye ek zam sinyali

Ekonomi yönetimi, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesi için çalışma yapıyor.

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

"Üzerinde çalışılıyor." diyen Güler, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanı Güler, "Çalışılıyor, etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir." dedi.

Konuya ilişkin bugün ön görüşme yapıldığını da belirten Güler, "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz çalışıyoruz." diye konuştu.

Asgari ücrete devlet desteği ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin kanun teklifi hazırlığı olduğunu da bildiren Güler, ek zam olması durumunda bu teklifin içinde değerlendirilebileceğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, şu ifadeleri kullandı:

''Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."

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