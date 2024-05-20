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Amazon CEO'su 'en iyi kariyer tavsiyesini' paylaştı

Amazon CEO'su Andy Jassy, iş yerinde ilerlemenin püf noktasının en hızlı öğrenen ya da odadaki en zeki kişi olmak değil, olumlu bir tutuma sahip olmak olduğunu söylüyor.

20 Mayıs 2024 | 14:44
Amazon CEO'su 'en iyi kariyer tavsiyesini' paylaştı

Jeff Bezos'un 2021 yılında görevinden ayrılmasının ardından Amazon'un başına geçen Jassy, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky ile yaptığı yeni bir röportajda "en iyi kariyer tavsiyesini" paylaştı.

56 yaşındaki Jassy, "Özellikle 20'li yaşlarınızda ne kadar başarılı olduğunuzun utanç verici bir miktarının tutumla ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi.

CNBC Make It'te yer alan habere göre Jassy, 'bu sadece neşeli olmakla ilgili değil' diye açıkladı. Olumlu bir tutuma sahip olmak, diğer güçlü yönlerinizin yanı sıra bir ekipte iyi çalışmanız ve teslim tarihlerine uymanız anlamına gelir.

Bu stratejilerin "çok basit" olduğunu ancak genellikle göz ardı edildiğini söyleyen Jassy, "Coşku, esnek görevler ve eğitim programları gibi fırsatlardan yararlanmanızı sağlayabilir çünkü konfor alanınızdan çıkarken kendinizi daha güvende hissedecek ve ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelebileceğinize güveneceksiniz." diye konuştu. 

Jassy 1997 yılında Amazon'a pazarlama müdürü olarak katıldığında henüz 29 yaşındaydı. Buradaki kariyerinin beşinci yılında Bezos'un ilk "gölge" danışmanı, yani CEO'nun tüm toplantılarına katılan yarı-şefi olması için davet edildi.

Amazon'daki bazı meslektaşları ona bu teklifi kabul etmemesini söyledi ama Jassy işin olumlu yönlerine odaklanmayı seçtiğini ve bu sayede liderlik becerilerini güçlendirebildiğini söyledi.

"Birkaç ay denediğimde Jeff ya da benim için işe yaramayan bir şey olursa, her zaman başka bir şey deneyebileceğimi düşündüm; ama işe yararsa, böyle başka bir iş duymamıştım.  Ve bu inanılmaz bir deneyimdi." dedi.

 

 

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