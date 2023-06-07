Ara zam yolda! AK Parti Grup Başkanvekilinden asgari ücret açıklaması

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Habertürk'e yaptığı açıklamada, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" dedi. Akbaşoğlu, emekli maaşlarının erken ödenmesi konusunda ise, "Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz. Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

"Vatandaşımızın beklentisi karşılanacak"

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız. Bayramdan önce de hem ikramiyelerin hem de maaşların verilmesi konusunda da çalışma söz konusu."

Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak

İÖte yandan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İşverene maliyeti 11 bin 759 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.