Araştırma: Türkiye'de çalışanların işten beklentileri ne? Yükselişteki 2 kriter

Çevrim içi istihdam platformu Kariyer.net, kuruluşunun 25'inci yılında iş dünyasının değişimi ve gelişimine dair yaptığı "Türkiye'de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği Araştırması"nın sonucunu İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Gençler "Çok çalışma" konusunda çekimserler

İstihdam piyasasında farklı kuşakların bir arada çalıştığı dönemde, çalışanların birbiriyle olan farkını ele alan araştırmaya göre, gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Gençler "çok çalışma" konusunda çekimser kalırken, her 6 gençten 1'i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübeliler ise master gibi yollarla eğitime devam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1'i gelecek 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1'i aynı düşünceye sahip.

Yeni iş arayışını tetikleyen 2 temel unsur

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada yer aldı. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsur, tatmin edici maaş ve prim sistemi oldu.

Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67'si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu kısa süre içerisinde yeni iş buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da yüzde 67'si 6 ay içinde yeni iş buldu.

2014'ten beri "İş Güvencesi ve Finansal Getiri" kriterleri ilk kez ilk 3'te yer aldı

Öte yandan, toplantıda, Kariyer.net'in The Network ve Boston Consulting Group (BCG) ile yürüttüğü "Global Yeteneklerin Şifresi" araştırmasının sonuçları da açıklandı.

Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini, "İş Güvencesi", "İyi İş-Yaşam Dengesi" ve "Finansal Getiri" şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3'te kendine yer buldu. İyi İş-Yaşam dengesi ise 2014'ten bu yana ilk 3 öncelik arasında yer aldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışanların işten beklentileri sıralamasında "İş Güvencesi" ve "Finansal Getiri" yükselişte. Bu iki kriterin ardından 3'üncü sırada yer alan "Öğrenme ve Kariyer Gelişimi", Türkiye'de iş gücünün yükselme isteğini gösteriyor.

Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda talep ettiği 2 binden fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri "İletişim Becerisi" oldu. Bunu takip eden beceriler sırasıyla, İkna Gücü, Analitik Düşünme ve Müşteri Odaklılık şeklinde oldu.

Özellikle 2023'ten itibaren yapay zekanın etkisiyle eğilimlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik Düşünme 2024'te ilk sırada yer alıyor. Ayrıca Yenilikçi ve Araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

"2017'de 'İşin Olsun', 2019'da 'WeHire'ı, 2021'de T'echcareer.net'i kurduk"

Toplantıda konuşan Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, istihdam piyasasına katkı sağladıklarına işaret ederek, sektörde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uysal, "1999'da başlayan yolculuğumuzda 2006'da iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014'te insan kaynakları sektöründe ilk AR-GE merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımızdan oldu. 2017'de 'İşin Olsun', 2019'da 'WeHire', 2021'de kurum içi girişimiz olan T'echcareer.net'i kurmamız, yine 2021'de aday ön-değerlendirme platformu 'Coensio'ya yatırım yapmamız, 2022'de yeni nesil aday takip sistemi 'PeopleBox' girişimimiz hem Türkiye ve hem dünyadaki istihdam piyasasında merakla takip edilen şirket haline gelmemizin önemli dönüm noktaları oldu." diye konuştu.

İş ilanı sitesinden insan kaynakları teknolojileri firmasına dönüşmeleriyle birlikte dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School'un (HBS) da dikkatini çektiklerini kaydeden Uysal, bu değişimlerinin HBS'de vaka analizine dönüştürüldüğünü anlattı.

İstihdam piyasasını daha iyi anlamak ve hem adaylara hem de işverenlere değerli içgörüler sunmak için araştırmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uysal, istihdam piyasasının da önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu aktardı.

Yılda ortalama 1,9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti

Kariyer.net, bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan "Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi" ile istihdama sağlanan katkı da açıklandı.

PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar da "2021-2023 arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye'de işe yerleşenlerin yüzde 28'i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9'unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu. Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda yaklaşık 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun'dan faydalandı." bilgisini paylaştı.