Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı toplantıların üçüncüsü dün yapıldı.

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınır ise 10 bin lira. 20 gündür TÜRK-İŞ'in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi Bakan Beye ve Komisyona söyledim. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız." açıklaması yaptı.

Bakan Bilgin: Görüşmelere devam ediyor

Milyonlarca çalışanın takip ettiği görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bilgin, gazetecilerin asgari ücretle ilgili olarak 4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor" yanıtı verdi.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.