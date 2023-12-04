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Asgari ücret için taban teklif belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü yeni belirlenecek asgari ücrette olurken; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

04 Aralık 2023 | 10:10
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Asgari ücret için taban teklif belli oldu

Yeni yılın tümünde geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş'in pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liranın üzerinden başlatacağını belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini belirterek "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda, insan üç ay bu ücretle idare edemiyor" dedi.

"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

İşçi tarafında pazarlık masasında olmasa da DİSK de daha önce asgari ücret taleplerini açıklamıştı. DİSK bir rakam telaffuz etmezken, verdiği tanımlara göre asgari ücrette 30 bin TL'ye işaret ettiği görülmüştü.

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