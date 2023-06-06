Asgari ücret ne kadar olacak? İhracatçıların beklentisi belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe Habertürk TV Para Gündem programında özel açıklamalarda bulundu. İhracatçıların taleplerini dile getiren Gültepe, ihracatta büyüme yakalanabilmesi için gerekli ekonomik politikalardan, döviz kuru beklentisine ve asgari ücret zammına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ekonomik politikanın değişmesi gerekliliğine vurgu yapan Mustafa Gültepe, "Türkiye bir artış bir düşüşle ilerlerse bu şekilde sorun yaşanır. İhracat – ithalat artış farkı yüksek. İthalat, ihracattan çok daha fazla artış gösteriyor. Şu anki ekonomik politika devam ederse ihracatta gerilemenin olacağını söyleyebiliriz. Dünü geride bırakıp yeniliklerle ilerlememiz gerekiyor. Özellikle Eximbank’ın oyun alanını genişletmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bütçesinin artırılması konusunda da talebimizi belirttik" ifadelerini kullandı.



"KUR YÜKSELİŞİ İHRACATÇIYI TEK BAŞINA KURTARMAZ"

İhracatçıların yüksek kur istediği yönündeki haberlere de yanıt veren Gültepe, "İhracatçı kur yükselsin istiyor diyorlar. Biz kurun olması gerekenin üzerinde olmasını talep etmiyoruz. Kurun yükselmesi ihracatçıyı tek başına kurtarmaz. İhracatçının 24’ü istemesi, hammadde fiyatlarının artışını girdilerle karşılayamaması sebebiyle. Biz yüksek kur istemiyoruz. Enflasyon ne kadar artıyorsa, kurdaki artışın o şekilde olmasını istiyoruz. Zaten kurun yıl başında 24 olması gerekiyordu. Kurun serbest kalmasını istiyoruz. Enflasyondan yüksek bir konumda olması gibi bir talebimiz yok. Ancak aşırı değerli TL’yi zaten Türkiye istemez çünkü dünyaya satış yaparak büyüyoruz. Türkiye’nin üretimine ve istihdamına hiçbir katkısı olmaz. Çok değerli TL olduğu zaman bütün sektörler ihracatta kayıp yaşar. ‘İhracata dayalı ekonomi sistemi’ çok başarılı oldu" şeklinde konuştu.

"İHRACATI KORUYACAK ÇALIŞMALAR BEKLİYORUZ"

Yeni ekonomi yönetiminden ihracatçıların rekabeti koruyabileceği ve ileriye dönük ihracatı büyütebileceği çalışmalar beklediklerini vurgulayan Mustafa Gültepe, "Özellikle ithalata dayalı olan sektörlerimiz var. Son iki ayda özellikle bankalarla serbest piyasa arasındaki makasların %5’e kadar gelmesi ihracatçı için maddi olarak çok büyük problem oluyor. Özellikle makasın açılması ithalata dayalı ihracatçılar açısından çok büyük problem. 260 milyar dolar ihracat hedefini yakalayabilmemiz için, makasların bir an önce bitmesi lazım. Çünkü çoğu sektör ithalat yaparak ihracata dönüştürüyor. Doğru yatırım kredilerinin tekrar canlanması lazım. Bakan Şimşek’in sektörleri dinleyip sonra piyasayı regüle etmesi lazım. Yeni ürünlerin çıkması lazım, yatırım iştahı ve istihdam iştahı gelmesi lazım Rekabetçiliğimizi koruyabileceğimiz kur politikasının ortaya konması lazım ve müşterinin fiyat istikrarının olduğunu bilmeli" dedi.

"İLK 5 AYDA 20 MİLYAR DOLAR KAYIP VAR"

Mayıs ayındaki ihracatımız 21,65 milyar dolar olduğunu belirten TİM Başkanı Gültepe, "Avrupa’dan alınan siparişler Uzak Doğu’ya kayıyor. Bunun yüzde 80'i ise fiyatlar sebebiyle. Artık fiyatta rekabetçi olamıyoruz ve bu sebeple elde ettiğimiz pazarı kaybediyoruz. Özellikle kur koruma mevduatı çıktıktan sonra, kur çok fazla baskılandı ve biz bu noktada rekabetçiliğimizi kaybettik. Mecbur olunan sektörler dışında suyun akışı diğer ülkelere kaydı. Ortalama bütün sektörlerin kaybı %20 diyebiliriz. İlk 5 ayda yalnızca %0,2 artış var. 20 milyar dolar ihracat kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli var" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET MAKSİMUM 300-400 DOLAR OLMALI"

Temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan zamları da değerlendiren Gültepe, "Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300-400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz. 500’ü verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil. Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda. 500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım. SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir." dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." demişti.