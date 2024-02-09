ARA
Bist 100
9045,97
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
30,6826
0,2903%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1157
0,2005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0783
0,0482%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1996,07
-0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avustralya'da çalışanları rahatlatan karar yasalaştı!

Avustralya, işçi hakları ile ilgili önemli bir teklifi yasalaştırdı. Yasaya göre çalışanlar mesai saatleri dışında aranmayacak.

09 Şubat 2024 | 16:50
Avustralya'da çalışanları rahatlatan karar yasalaştı!

Avustralya’da işçi hakları ile ilgili önemli bir yasa Meclis'ten geçti. Buna göre çalışanlar, iş saati dışında gelen mesajları ve aramaları reddedebilecek.

Hükümet, yasayla işçi haklarının korunacağını ve sağlıklı iş yaşamının sağlanacağını belirtti.

İşçi Partili Başbakan Albanese “Basitçe şunu söylüyoruz. Günün 24 saati için ödeme almayana biri, 24 saat çevrimiçi olmaması sebebiyle cezalandırılmamalıdır” dedi.

Yeşiller Partisi lideri de yasanın önemli bir kazanım olduğunu belirterek “Zamanınız sizindir, patronunuzun değil” dedi.

Avustralyalılar da kararı destekliyor. Bir vatandaş, "Bence bu harika bir fikir. Hepimizin rahatlamaya ihtiyacı var. Geceleri maillerle ya da aramlarla rahatsız edilmek istemiyoruz. Makine değiliz, insanız" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Sosyal Çalışmalar Merkezi Politika Direktörü de yaptıkları araştırmaya değindi: "Geçen sene bir araştırma yaptık ve çalışanların haftada yaklaşık 6 saat ödemesiz çalıştığını bulduk. Senede 280 saate denk geliyor. Çok büyük bir sorun. Çalışanlar bu durumun uykularını, iş motivasyonlarını ve aile yaşamlarını nasıl etkilediğinden bahsetti."

Yasaya karşı çıkanlar, önlemlerin aşırı olduğunu ve rekabeti kötü etkileyeceğini düşünüyor. İşçiler için benzer haklar Fransa, Almanya, İspanya ve diğer AB ülkelerinde de var.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1996,07 -0,17%
  • ALTIN ONS 2023,33 -0,48%
  • BIST 100 9045,97 1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,356 0,035%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34576 0,00037%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,978 -0,098%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,6826 0,2903%
  • EURO/DOLAR 1,0783 0,0482%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1157 0,2005%
  • STERLIN/DOLAR 1,26352 0,13155%
Günün En Çok Okunanları
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Piyasalarda 'güçlü iniş' ve bilanço iyimserliği
GERİ
İLERİ
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL