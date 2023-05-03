Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması

AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, 24 TV canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.

"EYT düzenlemesinde bir milyona yakın kişinin işlemleri gerçekleştirildi"

EYT düzenlemesindeki son duruma ilişkin soruyu Bilgin, "Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi kapsıyor ama bu yıl EYT kapsamında emeklilik yıl süresini, sigorta prim gün sayısını dolduranların sayısı 2 milyon 200 bin kişiydi. Bunların yaklaşık 1 milyon 800 bini müracaat etti. Gerisi müracaat etmedi. Bir milyona yakın kişinin de işlemleri gerçekleştirildi." şeklinde yanıtladı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) normal zamanda yılda ortalama 350-400 bin kişinin emeklilik işlemlerini gerçekleştirdiği bilgisini veren Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişinin işlemlerinin yapıldığına ve bu nedenle yoğunluk oluştuğuna dikkati çekti.

Bilgin, EYT kapsamında başvuru yapanların yüzde 7'sinin gerekli şartları taşımadığından emekli olamadığını söyledi.

"Hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor"

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya "Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

Ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşturulacağı düzenleme hakkında konuşan Bilgin, ev hanımlarının emekli olabilmek için SGK'ye müracaat etmeleri gerektiğini ve bu müracaat ile primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Bilgin, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, bu hafta perşembe ya da cuma günü TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geleceklerini belirterek bu toplantıda zam oranlarını açıklayacakları tarihi belirleyeceklerini ve bu tarihin de seçimden önce olacağını söyledi.

Akademisyen maaşlarıyla ilgili soru üzerine Bilgin, akademisyenlere daha fazla değer verecek ücret politikasıyla hazırladıkları çalışmanın gelecek dönemde uygulamaya koyulacağını söyledi.