Bakan duyurdu: Çalışan anneye bakım desteği 7 bin 500 TL'ye yükseltildi

Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan destekler artırıldı. Ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı, çalışan anneler için çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, kadın çalışanların istihdamı için yapılan desteklerle ilgili açıklamayı sosyal medya platformu X’teki hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Işıkhan’ın açıklaması şöyle:

“Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) Üretimde kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz KİPAP’ta desteklerimizi artırıyoruz. Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim ve vergi desteğini 25.000 TL’den 32.500 TL’ye çıkardık. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini 3.000 TL’den 7.500 TL yükseltiyoruz.”