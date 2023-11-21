Bakan Işıkhan'dan '5 puanlık prim indirimi' paylaşımı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nda emek sizden destek bizden. Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayımız 7 milyon 579 bin kişiye ulaştı. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlarımız 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir. Çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz."

Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde ise başlangıçtan bugüne 5 puanlık prim indiriminden faydalanan ortalama iş yeri sayısının 1 milyon 47 bine, sağlanan prim indiriminin ise 291 milyar 889 milyon 244 bin 763 liraya ulaştığı belirtildi.

Görselde, bu yılın temmuz-aralık döneminde brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670 lira 73 kuruş ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödenebileceği kaydedildi.