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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Komisyonu'nun Aralık başında toplanacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024'te geçerli olacak asgari ücretin herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" dedi.

02 Kasım 2023 | 11:02
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalara yakında başlanacağını belirten Işıkhan, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceklerini dile getirdi.

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