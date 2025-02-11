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Bakan Işıkhan’dan emekliye bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

11 Şubat 2025 | 17:13
Bakan Işıkhan’dan emekliye bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan "Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi" raporunun tanıtım toplantısındaki konuştu.

Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine Işıkhan, bunu konuşmak için biraz erken olduğunu, şu an konunun gündemlerinde bulunmadığını ancak yakın zamanda gündeme alacaklarını söyledi.

Işıkhan, 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakamın verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine de "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." dedi.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin soruya Işıkhan, "Kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme süreçlerinde konfederasyonlarımız TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli çalışmaları bitirdikten sonra muvafakatlar alınacak ve Bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde resmi görüşmelere başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de Bakanlık olarak sürece dahil olacağız ve her zaman olduğu gibi kamu işverenimizin refahını koruyan ve kamu kaynaklarının da etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız." yanıtını verdi.

Işıkhan, kamu işçilerinin maaşları için yüzde 95 zam isteneceğine dair iddialara ilişkin, "Şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler. Hükümet olarak biz de görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız." dedi.

Bu süreçte kamu mali dengesini gözetmek durumunda olduklarını ifade eden Işıkhan, aksi takdirde sürecin yönetilemez hale geleceğini bildirdi.

Bazı iş yerlerinde işçilerin eylemlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde bu tür eylemler söz konusu. Tabii ki işçilerimizin haklı talepleri... Bakanlığımızın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, öneriyi, şikayeti ve diğer konuları gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde de olduğu gibi. Fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık Bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar. İşveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaşı ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye Yüzyılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imza attığımızı gösteriyor. Çünkü burada hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum faydayı elde edecek şekilde bu karara inşallah varacağız."

"Özelleştirme ve varlık satışıyla ilgili hükümetten bir açıklama bekleniyor. Bununla ilgili bir geri adım atılır mı?" sorusuna Işıkhan, "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımıza gelen her türlü konuyu biz gündeme alırız." yanıtını verdi. AA

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