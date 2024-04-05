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Bakan Işıkhan paylaştı: En fazla eleman aranan 10 meslek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. Peki en fazla açık iş olan meslekler ve sektörler hangileri? İşte detaylar

05 Nisan 2024 | 12:02
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 12:50
Bakan Işıkhan paylaştı: En fazla eleman aranan 10 meslek

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını bildiren Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." ifadesini kullandı.

AÇIK İŞ ORANI EN YÜKSEK 5 SEKTÖR 

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.

En fazla eleman aranan 10 meslek ise şöyle... 

 

1 Konfeksiyon işçisi

Konfeksiyon işçisi Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi. İlk 10'da yer alan diğer meslekler ise şöyle:

2 Makineci (dikiş)

Makineci (dikiş)

3 Lojistik elemanı

Lojistik elemanı

4 Temizlik görevlisi

Temizlik görevlisi

5 Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

6 Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

7 Servis elemanı (garson) yardımcısı

Servis elemanı (garson) yardımcısı

8 İnşaat işçisi

İnşaat işçisi

9 Ahşap mobilya imalatçısı

Ahşap mobilya imalatçısı

10 Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı)

Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı)
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