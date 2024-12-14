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Bakanlık 456 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak.

14 Aralık 2024 | 12:46
Bakanlık 456 sözleşmeli personel alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar:

Buna göre, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.

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