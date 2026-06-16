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Bakanlık duyurdu: Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te alacaklarını talep ederek eylem yapan işçiler ile işveren arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleriyle imzalanan protokolle işçilerin alacaklarının ödeme takvimi belirlenirken, işçiler eylemlerini sonlandırma kararı aldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık duyurdu: Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te yaşanan işçi eylemlerinde çözüm sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen görüşmeler sonucunda işçi ve işveren tarafları arasında anlaşmaya varılırken, işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçileri ile işveren arasında uzlaşı sağlandığını, bu kapsamda işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Müzakereler sonuç verdi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş'de yaşanan sürece ilişkin gelişmelerin, Bakanlık tarafından ilk andan itibaren yakından takip edildiği, ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

İşçi alacakları için ödeme takvimi oluşturuldu

Bakanlığın girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir."

Etiketler
Doruk Madencilik maden işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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