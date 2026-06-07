ABD’de işçi açığı büyüyor: Şirketler tamirci ve elektrikçiler için milyonlarca dolar harcıyor

Habere göre Ford'un bayilerinde yaklaşık 5 bin teknisyen açığı bulunuyor. Şirket yönetimi, bu eksikliğin araç tamir sürelerini uzattığını ve maliyetleri artırdığını belirtirken, müşterilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Bu nedenle Ford, yalnızca 2026 yılı içinde teknik personel yetiştirilmesine yönelik yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ford CEO’su Jim Farley her sabah ülke genelindeki oto tamirci açığının ne kadar büyük olduğunu kontrol ediyor. Ceo şirket bayilerindeki tamirci açığının ülke genelinde yaklaşık 5 bin kişi seviyesinde olduğunu söyledi ve “Birkaç yıl önce durum daha da kötüydü, ancak bu, otomobil üreticisinin kapatması gereken büyük bir açık olmaya devam ediyor, diye belirtti. Farley bir röportajda, "Müşteriler bu durumdan olumsuz etkileniyor" dedi.