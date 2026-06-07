ABD’de işçi açığı büyüyor: Şirketler tamirci ve elektrikçiler için milyonlarca dolar harcıyor

ABD’nin nitelikli iş gücü açığı büyüyor. Ülke genelinde tamirci ve elektrikçilere ihtiyaç giderek artıyor. Büyük şirketler yenilerini yetiştirmek için milyonlarca dolar harcıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, tamirci eksikliği işçilik maliyetlerini artırırken araç onarımlarının gecikmesine yol açıyor ve müşteriler de bu durumdan olumsuz etkileniyor.
1 Dev şirketler mavi yakalılar için harekete geçti
ABD'de tamirci ve elektrikçi gibi teknik mesleklerde yaşanan büyük personel açığı, dev şirketleri harekete geçirdi. Ford, Bloomberg Philanthropies, Lowe's ve BlackRock gibi kuruluşlar, yeni nesil meslek çalışanları yetiştirmek için yüz milyonlarca dolarlık eğitim programları başlatıyor.
2 Milyonlarca dolarlık yatırımlar devreye alınıyor
Yapay zekâ ve yüksek teknoloji yatırımları hız kazanırken, ABD ekonomisi bu kez beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Yeterli sayıda tamirci ve elektrikçi bulunamıyor. Artan iş gücü açığını kapatmak isteyen büyük şirketler ise çözümü kendi eğitim programlarını oluşturmakta buldu ve milyonlarca dolarlık yatırımları peş peşe devreye aldı.
3 Mavi yaka mesleklere ilgi artıyor
Z kuşağı üyeleri, mavi yakalı mesleklere giderek artan bir ilgi gösteriyor. Öyle ki bazı bölgelerde atölye dersleri yeniden canlandırılıyor ve bu eğilimi agresif bir şekilde hızlandırmayı amaçlayan hayırseverlik harcamalarında da bir artış yaşanıyor.
4 Artık o meslekler altın değerinde!
ABD'de otomotivden inşaata kadar birçok sektörde tamirci, elektrikçi ve diğer teknik meslek çalışanlarına olan ihtiyaç hızla artarken, mevcut iş gücü talebi karşılamaya yetmiyor. Özellikle yaşlanan çalışan nüfusu ve gençlerin uzun yıllardır üniversite eğitimine yönlendirilmesi, sektörlerde ciddi personel açığı oluşturuyor.
5 Ford'un bile binlerce tamirciye ihtiyacı var
Habere göre Ford'un bayilerinde yaklaşık 5 bin teknisyen açığı bulunuyor. Şirket yönetimi, bu eksikliğin araç tamir sürelerini uzattığını ve maliyetleri artırdığını belirtirken, müşterilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Bu nedenle Ford, yalnızca 2026 yılı içinde teknik personel yetiştirilmesine yönelik yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ford CEO’su Jim Farley her sabah ülke genelindeki oto tamirci açığının ne kadar büyük olduğunu kontrol ediyor. Ceo şirket bayilerindeki tamirci açığının ülke genelinde yaklaşık 5 bin kişi seviyesinde olduğunu söyledi ve “Birkaç yıl önce durum daha da kötüydü, ancak bu, otomobil üreticisinin kapatması gereken büyük bir açık olmaya devam ediyor, diye belirtti. Farley bir röportajda, "Müşteriler bu durumdan olumsuz etkileniyor" dedi.
6 Dev kurumlardan yüz milyonlarca dolarlık eğitim hamlesi
Sorunun çözümü için sadece otomotiv şirketleri değil, büyük vakıflar ve finans kuruluşları da harekete geçti. Bloomberg Philanthropies, lise öğrencilerini teknik mesleklere yönlendirmek amacıyla 90 milyon dolarlık yeni bir program başlatırken, Detroit'te Ford ile ortak yürütülecek projeyle üç yıl içinde 300 oto teknisyeni yetiştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Lowe's Foundation, 2035 yılına kadar 250 bin teknik meslek çalışanı yetiştirmek amacıyla 250 milyon dolarlık destek açıklarken, BlackRock da özellikle veri merkezleri yatırımlarının yoğunlaştığı Texas'ta üç yıl içinde yaklaşık 12 bin elektrikçi yetiştirmek için 100 milyon dolarlık kaynak ayırdı.
7 Yapay zekâ yatırımları elektrikçi talebini artırıyor
Uzmanlara göre veri merkezleri, ileri teknoloji üretim tesisleri ve enerji altyapısındaki yatırımlar nedeniyle özellikle elektrikçilere olan ihtiyaç hızla yükseliyor. İnşaat sektörünün yalnızca bu yıl yüz binlerce yeni çalışana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
8 Gençler teknik mesleklere yöneliyor
Son yıllarda Z kuşağının mavi yakalı mesleklere ilgisinin arttığı ifade edilirken, birçok okul yeniden atölye eğitimlerini ve teknik dersleri güçlendirmeye başladı. Şirketler ise ücretli staj programları, modern eğitim atölyeleri ve çıraklık uygulamalarıyla gençleri mezun olmadan iş hayatına kazandırmayı amaçlıyor. Uzmanlar, teknik mesleklerde yaşanan açığın yalnızca şirketlerin değil, ekonominin genel üretim kapasitesini de etkileyebileceğine dikkat çekerek, gençlerin erken yaşta bu alanlara yönlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.