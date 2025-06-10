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BDDK personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce duyurulan 160 kişilik personel alımının başvuru süreci 10 Haziran 2025'te sona eriyor.

10 Haziran 2025 | 10:12
BDDK personel alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Bu alımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum'un ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) görevlendirilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Bankacılık Uzman Yardımcısı pozisyonları için gerçekleştirilecek. Ayrıca, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki çeşitli müdürlüklerde (İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı alımı da yapılacak. Tüm bu kadrolar için görev yeri İstanbul olarak belirlendi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" platformu aracılığıyla gerçekleştirecekler. Başvuru ekranı, 28 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar aktif olacak. Başvurularınızı tamamlamak için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Sınav süreci ve önemli tarihler

BDDK personel alımı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir giriş sınavı ile yapılacak. Yazılı sınav aşaması, tüm unvanlar için 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde gerçekleştirilecek.

Sınav sürecine ilişkin tüm duyurular ve bilgilendirmeler BDDK'nın resmi internet sitesi olan www.bddk.org.tr adresinden yapılacak. Adaylara ayrıca bir tebligat gönderilmeyecek. Bu nedenle, adayların sınav takibi için BDDK'nın web sitesini ve e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden kendi başvuru ekranlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
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GERİ
İLERİ
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