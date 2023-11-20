ARA
Bist 100
7946,37
1,18%
Bist 100
Dolar/TL
28,7644
0,2681%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4733
0,5658%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
0,3204%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1825,78
-0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı: Araştırmaya göre 2 nedeni var

Belçika'da geçen yıl yürürlüğe giren haftada 4 gün çalışma sistemine çalışanların çok küçük bir kısmı ilgi gösterdi.

20 Kasım 2023 | 18:48
0
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı: Araştırmaya göre 2 nedeni var

İstihdam danışmanlık şirketi Securex tarafından yapılan araştırmaya göre, Belçika'da çalışanların sadece 200'de 1'i haftalık mesaisini 4 günde bitirerek kalan 3 günde izinli olmayı tercih etti.

Uygulamanın başlangıcında 4 gün çalışma sistemini isteyen çalışanların oranı binde 45 iken kasım ayında sadece binde 52'ye yükseldi.

Uygulama neden ilgi görmedi?

Araştırmada, bu uygulamaya rağbet olmaması iki nedene bağlandı. Birinci olarak iş akışının bozulduğu veya işlerine zarar verdiği gerekçesiyle şirketlerin 5 gün yerine 4 günlük mesaiye sıcak bakmamaları gösterildi.

İkincisi ise çalışanların uygulama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamaları veya bu tür çalışma taleplerinin işveren tarafından reddedileceğini düşünerek talepte bulunmamaları oldu.

Belçika Çalışma Bakanlığı, çalışanların uygulamaya rağbet göstermemesi konusunda rahatsızlık duymadıklarını bildirdi. Bir bakanlık yetkilisi, Le Soir gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu zaten çalışanların tümünü değil, özel ihtiyacı olanları kapsaması istenen bir uygulama." dedi.

Uygulama nasıl işliyor?

Belçika hükümetinin geçen yıl sonu yürürlüğe soktuğu düzenlemeyle, çalışanlar isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabiliyor. Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabiliyor veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabiliyor.

Bu imkan çalışanla işverenin anlaşmasıyla 6 ay boyunca devam edebiliyor. Anlaşma 6 ayın sonunda karşılıklı mutabakatla sürdürülebiliyor. İşverenlerin bu yöndeki talebi reddetme hakkı bulunuyor. Ancak reddin haklı bir gerekçeye dayanması isteniyor.

Bazı kuruluşlar, uygulamayı eleştirerek iş yükünün 5 gün yerine 4 güne yoğunlaştırılmasının iş yerleri bakımından sakıncalarına dikkati çekiyordu. Ayrıca çalışanların uzun saatler çalıştıktan sonra evlerine giderken harcanan zamanla birlikte çok uzun süreleri ev dışında geçirebileceği, bunun da olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyordu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1825,78 -0,03%
  • ALTIN ONS 1974,25 -0,16%
  • BIST 100 7946,37 1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,7644 0,2681%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4733 0,5658%
  • EURO/USD 1,0943 0,3204%
  • INGILIZ STERLINI 1,25032 0,39707%
  • JAPON YENI 148,323 -0,828%
  • KANADA DOLARI 1,37271 0,08822%
  • RUS RUBLESI 88,55 -0,8954%
Günün En Çok Okunanları
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Agrotech (AGROT) kaç lot verdi? Agrotech halk arz sonuçları belli oldu
Agrotech (AGROT) kaç lot verdi? Agrotech halk arz sonuçları belli oldu
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
Trend değişiyor mu? ABD'de bu yıl Google'da en çok aranan 3 iş
GERİ
İLERİ
Dede mesleği: İzmir'de üretip yurtdışına satıyorlar
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Agrotech (AGROT) kaç lot verdi? Agrotech halk arz sonuçları belli oldu
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
Bir uzmana göre 'okul nasıldı' diye sormamak gerekir. İşte sebebi...
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Agrotech (AGROT) kaç lot verdi? Agrotech halk arz sonuçları belli oldu
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Agrotech (AGROT) kaç lot verdi? Agrotech halk arz sonuçları belli oldu
Son yağışlar İstanbul barajlarını ne kadar etkiledi?
73 milyon dolardan 10 yılda 1.8 milyar dolara: Türkiye en çok Fransa'ya satıyor
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL