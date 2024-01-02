Bir işe alım uzmanı, 'iş başvurusu yaptıktan sonra bu önemli adımı unutmayın' diyor

Eski Disney işe alım uzmanı ve yakında çıkacak liderlik kitabı "Build Smart "ın yazarı Simon Taylor, LinkedIn üzerinden bir işe alım uzmanına ulaşmanın fark edilmek için harika bir yol olduğunu söylüyor.

Taylor'a göre bu sizi süreçte ileriye taşıyabilir.

1 "Onlara bir iyilik yapmış olursunuz" "İşe alım uzmanının işi bu roller için insan bulmaktır" diyor. Ve bunu yapmak için düzinelerce - bazen daha fazla - özgeçmiş incelemeleri gerekir. Eğer rol için gerçekten nitelikli olduğunuza inanıyorsanız, "LinkedIn üzerinden onlarla iletişime geçerek ve isminizi onların önüne koyarak onlara bir iyilik yapmış olursunuz" diyor. İşe alım uzmanını bulmak için LinkedIn'in arama çubuğuna şirketin adını ve "işe alım uzmanı", "işe alım müdürü"veya doğru kişileri ortaya çıkarmaya yardımcı olacağını düşündüğünüz herhangi bir terimi yazın. LinkedIn daha sonra aramanızla eşleşen profesyonellerin bir listesini sunacaktır.

2 "İşe alım görevlisine mesajınızı kısa tutun" Taylor, "Merhaba, az önce X unvanına başvurdum" deyin ve başvurduğunuz ilandaki iş kimlik numarasını ekleyin. Ardından "bu rol için neden uygun olduğunuza dair kısa bir özet" ekleyin, özgeçmişinizi ekleyin ve zaman ayırdıkları için teşekkür edin.

3 Toplamda, "deneyiminizi ve rolle ilginizi özetlemek için" en fazla iki cümle yazın, diyor. İşe alım uzmanı daha fazlasını öğrenmek isterse, eklediğiniz özgeçmişe bakabilir veya size ulaşabilir.

4 Mesajınızı size ileteceklerdir Bazen başvurduğunuz pozisyon için işe alımdan tam olarak hangi işe alım görevlisinin sorumlu olduğunu belirlemek zor olabilir. Taylor, bu durumda üç veya dört işe alım uzmanına ulaşın diyor.

5 "İnsanlar genellikle farklı departman türleriyle ilgilenirler" diyor ve ekliyor: "Bu nedenle, bir rol için nitelikli görünen birinden bir sosyal yardım alırlarsa" ve o pozisyon için işe alımdan sorumlu kişi değillerse, bunu doğru işe alım yöneticisine ileteceklerdir.