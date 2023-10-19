Bir iş görüşmesinde dış görünüşünüz genellikle IK uzmanının sizinle ilgili fark edeceği ilk şeydir ve kıyafetiniz profesyonelliğiniz ve detaylara gösterdiğiniz özen hakkında çok şey söyleyebilir.

New York merkezli bir kariyer eğitmeni olan Erin McGoff'a göre iş görüşmesine hazırlanırken ihmal edilmemesi gereken ilk adım da doğru kıyafet seçimi.

McGoff, CNBC Make It'in düzenlediği "Make It: Your Money" etkinliğinde yaptığı konuşmada şık giyinmenin birkaç nedenden ötürü iş görüşmesinde daha iyi performans göstermenize yardımcı olabileceğini, bunların başında da "insani önyargıların" geldiğini söylüyor.

McGoff, "Bir kişinin dış görünüşünde bulduğumuz olumlu özellikleri diğer özelliklerine atfetme eğiliminde olduğumuz bir etki var. Yani eğer derli toplu görünüyorsanız, bu aslında mülakatı yapan kişiye bilinçaltında sizin derli toplu bir insan olduğunuzu iletir." diyor.

Ayrıca ona göre bu bir özgüven artışı da sağlayabilir. McGoff, "Nasıl görünüyorsak öyle hissederiz, dolayısıyla kendinizi temiz ve derli toplu hissediyorsanız, bilinçaltınızda daha özgüvenli davranacaksınız" yorumunu yapıyor.

McGoff, yakın tarihli bir TikTok paylaşımında, temel kuralın, görüştüğünüz pozisyon için tipik iş kıyafetinin bir adım üzerinde giyinmek olduğunu söylüyor.

İşte McGoff'un rehberi: