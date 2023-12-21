Bir kariyer uzmanına göre CEO'ların en çok aradığı özellik

CNBC'de yer alan makaleye göre "Güvenilirlik" CEO'ların aradıklarını söyledikleri en önemli özellik. Gulati, "Güven, organizasyonlarda büyük bir değerdir. Tüm profesyonel ilişkilerin üzerine inşa edildiği ve geliştiği niteliktir" diyor.

Gulati'ye göre bir işyerinde iki tür güven çok önemlidir: Karakter temelli güven ve yetkinlik temelli güven.

Gulati, "Birincisi, 'Söylediklerini yapacağın konusunda karakterine güveniyorum', diğeri ise 'İşleri halledecek becerilere sahip olduğuna güveniyorum' demektir" diyor.

Gulati, pek çok çalışanın kariyerinde ilerlemek için her ikisine de ihtiyaç duymasına rağmen, yetkinlik temelli güvene odaklandıklarını söylüyor.

