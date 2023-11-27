Meclis, emeklilere verilecek 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi için mesai yapacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. İkramiyeye ilişkin düzenleme, 80 maddelik torba yasaya eklenecek.

23 milyar 400 milyon TL ödenek ayrıldı

AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifi madde ihdas edilmek suretiyle eklenecek düzenlemeden 4 milyon 680 bin çalışan emekli faydalanacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca emekliler için 23 milyar 400 milyon TL ödenek ayrıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hazine 15 Aralık'a kadar ikramiyelerin hesaplara yatırılması için çalışmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıklamıştı.

Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını belirterek, şunları söylemişti:

“Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız.”

Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.