Çalışanını özel hissettiren şirketler kazanıyor

Pluxee, kurumsal hediyeleşmenin yoğun olduğu bayram gibi özel dönemlerde çalışan beklentilerine ışık tutan veriler paylaştı.

Pluxee’nin çalışan beklentilerine yönelik paylaştığı verilere göre, çalışanlar işverenlerinin özel günlerde onları hatırlamasını ve kişiselleştirilebilir çözümlerle onları desteklemesini bekliyor. Çalışanlar, geleneksel hediyeler yerine diledikleri noktada özgürce kullanabilecekleri hediye kartı gibi dijital çözümleri tercih ediyor. Çalışanların yüzde 60’ı, hediye kartı benzeri jestlerin, kurumlarına olan bağlılıklarına doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞANLAR GELENEKSEL HEDIYEDEN UZAKLAŞIYOR

İşverenlerinden daha anlamlı ve iş hayatlarının ötesinde de onları destekleyecek çözümler bekleyen çalışanlar, artık tercihlerini fiziksel hediyeler yerine özgürlük sunan dijital hediye kartlarından yana kullanıyor. Kuşak fark etmeksizin bu beklenti dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda: X kuşağı çalışanların yüzde 79’u dijital çözümler beklediğini paylaşırken bu oran Z kuşağında %92’ye çıkıyor.

GÜNÜMÜZ ÇALIŞANI TERCİH HAKKI İSTİYOR

Dijitalleşme ve iş hayatına yeni kuşakların dahil olmasıyla birlikte çalışan beklentilerinin değiştiğini ve sürdürülebilir başarı hedefleyen kurumların, çalışanlarını anlamaları, onları doğru çözümlerle onları desteklemeleri gerektiğini belirten Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugünün çalışanı sadece hediye değil; anlam, esneklik ve tercih hakkı istiyor. Pluxee Türkiye olarak, biz bu dönüşümün merkezindeyiz. Araştırmalarımızdan çıkan çok net bir tablo var: Kuşak ayırt etmeksizin, çalışanlar artık işverenlerinden onları gerçekten anlayan, özgürlük tanıyan çözümler bekliyor.”