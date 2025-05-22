ARA
DOLAR
38,92
0,15%
DOLAR
EURO
44,03
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
4120,75
-0,51%
GRAM ALTIN
BIST 100
9475,21
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çalışanını özel hissettiren şirketler kazanıyor

Pluxee’nin verilerine göre özel günlerde desteklenen çalışanların kurumlarına olan bağlılığı artıyor. Artık çalışanlar işverenleri tarafından özel günlerde geleneksel hediyeler yerine kişiselleştirilebilir, özgürce kullanmaya olanak tanıyan, esnek çözümler bekliyor.

22 Mayıs 2025 | 17:29
Çalışanını özel hissettiren şirketler kazanıyor

Pluxee, kurumsal hediyeleşmenin yoğun olduğu bayram gibi özel dönemlerde çalışan beklentilerine ışık tutan veriler paylaştı.

Pluxee’nin çalışan beklentilerine yönelik paylaştığı verilere göre, çalışanlar işverenlerinin özel günlerde onları hatırlamasını ve kişiselleştirilebilir çözümlerle onları desteklemesini bekliyor. Çalışanlar, geleneksel hediyeler yerine diledikleri noktada özgürce kullanabilecekleri hediye kartı gibi dijital çözümleri tercih ediyor. Çalışanların yüzde 60’ı, hediye kartı benzeri jestlerin, kurumlarına olan bağlılıklarına doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞANLAR GELENEKSEL HEDIYEDEN UZAKLAŞIYOR

İşverenlerinden daha anlamlı ve iş hayatlarının ötesinde de onları destekleyecek çözümler bekleyen çalışanlar, artık tercihlerini fiziksel hediyeler yerine özgürlük sunan dijital hediye kartlarından yana kullanıyor. Kuşak fark etmeksizin bu beklenti dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda: X kuşağı çalışanların yüzde 79’u dijital çözümler beklediğini paylaşırken bu oran Z kuşağında %92’ye çıkıyor.

GÜNÜMÜZ ÇALIŞANI TERCİH HAKKI İSTİYOR

Dijitalleşme ve iş hayatına yeni kuşakların dahil olmasıyla birlikte çalışan beklentilerinin değiştiğini ve sürdürülebilir başarı hedefleyen kurumların, çalışanlarını anlamaları, onları doğru çözümlerle onları desteklemeleri gerektiğini belirten Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugünün çalışanı sadece hediye değil; anlam, esneklik ve tercih hakkı istiyor. Pluxee Türkiye olarak, biz bu dönüşümün merkezindeyiz. Araştırmalarımızdan çıkan çok net bir tablo var: Kuşak ayırt etmeksizin, çalışanlar artık işverenlerinden onları gerçekten anlayan, özgürlük tanıyan çözümler bekliyor.” 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4120,75 -0,51%
  • ALTIN ONS 3293,4 -0,66%
  • BIST 100 9475,21 0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,239 0,39%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38635 0,01407%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,675 -0,094%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,9172 0,1511%
  • EURO/DOLAR 1,1272 -0,5058%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0275 0,0293%
  • STERLIN/DOLAR 1,34214 0,0123%
Borsa Haberleri
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
21 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
GERİ
İLERİ
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
21 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu duyurdu
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti
İsdemir İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) temettü tarihi belli oldu (2025)
Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL