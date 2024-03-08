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Çarpıcı analiz: Kadınların maaş beklentisi daha düşük... En çok fark bu 3 sektörde

Kariyer.net 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde iş yaşamındaki eşitsizliğe yönelik istatistiklerini paylaştı. Son 3 ay içerisinde 1.6 milyondan fazla başvurunun değerlendirildiği analize göre aynı pozisyonlar için kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az. Beklenti farkının en yüksek olduğu üç sektör ise sırasıyla eğitim, finans ve bilişim oldu.

08 Mart 2024 | 16:12
Çarpıcı analiz: Kadınların maaş beklentisi daha düşük... En çok fark bu 3 sektörde

Kariyer.net, iş hayatında eşitsizliğin istatistiklerini açıkladı
- Kariyer.net, son 3 ay içerisinde 1.6 milyondan fazla başvuru için adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz etti
İSTANBUL (AA) -

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kariyer.net, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde iş yaşamındaki eşitsizliği aday ve işveren verilerini analiz ederek paylaştı.

Kariyer.net, söz konusu eşitsizliğin ortadan kalmasına yardımcı olmak amacıyla AdınıKoyalım adlı proje başlattı.

AdınıKoyalım, kadınların iş hayatında karşılaştığı ancak adını koyamadığı eşitsizlik durumları hakkında farkındalık yaratmayı ve onlara yalnız olmadıklarını istatistikler ile göstermeyi amaçlıyor.

Kadınların maaş beklentisi daha düşük

Kariyer.net, son 3 ay içerisinde 1.6 milyondan fazla başvuru için adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz etti. Maaş beklentisi paylaşılan 4 bini aşkın pozisyon arasında kadın ve erkeklerin beklentileri üzerinde anlamlı farklar görüldü. Araştırmaya göre erkekler kadınlara göre daha yüksek maaş talep ediyor.

Aynı pozisyonlar için kadınların ortalama maaş beklentisinin erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az olduğu görülüyor. Pozisyonun yanı sıra deneyim süresine göre maaş beklentisi analiz edildiğinde ise deneyim arttıkça kadın adayların maaş beklentisi ile erkeklerin beklentisi arasındaki makasın daha da açıldığı görülüyor.

AR-GE Mühendisi pozisyonunda 1-3 yıl arası deneyime sahip kadınların beklentisi aynı deneyime sahip erkeklerden yüzde 5 daha az olurken; 15 yılı aşkın deneyime sahip Ar-Ge Mühendisi kadın adayların beklentisi, erkek adaylardan yüzde 24 daha düşük kalıyor.

Kadın ve erkek adayların maaş beklentisinin en çok ayrıştığı sektör "Eğitim"

Kariyer.net'in maaş beklentisi verilerinin analizine göre kadın ve erkek adaylar arasında beklenti farkının en yüksek olduğu üç sektör sırasıyla eğitim, finans ve bilişim oldu. Bu üç sektörü üretim ve tekstil takip etti.

Eğitim sektöründe erkek adayların ortalama maaş beklentisi kadınlara kıyasla yüzde 12 daha yüksek olurken bu oran finans alanında yüzde 9, bilişimde ise yüzde 8 seviyesinde görüldü.

Tekstilde ise erkeklerin ortalama maaş beklentisi yüzde 4,4 daha fazla olurken, üretimde erkeklerin ortalama beklentisi kadınların beklentisine kıyasla yüzde 5 daha yüksek oldu.

Finans alanında pozisyon kırılımında da belirgin farklar kaydedildi. Muhasebe elemanı, muhasebe uzmanı ve finans uzmanı gibi benzer pozisyonlar ele alındığında kadın adayların tüm rollerde daha az maaş beklentisine sahip olduğu ortaya çıktı.

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