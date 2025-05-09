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ÇAYKUR 1.500 İşçi Alımı Başvuruları Başladı: İşte Şartlar, Tarihler ve Kontenjanlar

ÇAYKUR'un 1.500 işçi alımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Alımlar; çay eksperi, beden işçisi, teknik lise mezunu, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü kadrolarında gerçekleştirilecek. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yayınlanan ilana göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinde istihdam sağlanacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuru şartları da belli oldu.

09 Mayıs 2025 | 15:12
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 15:16
ÇAYKUR 1.500 İşçi Alımı Başvuruları Başladı: İşte Şartlar, Tarihler ve Kontenjanlar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için 1.500 işçi alımı yapacağını duyurdu. Daha önce Nisan ayında yapılması planlanan alımlar, şartlardaki düzenlemeler nedeniyle bugüne ertelenmişti. Yeni başvuru tarihleri ve şartları merak konusuydu. Rize'ye 1.162, Trabzon'a 224, Artvin'e 94 ve Giresun'a ise 20 kişilik kontenjan ayrıldı.

ÇAYKUR 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.

Başvuru özel ve genel şartlarına, alım yapılacak kadrolara ve diğer detaylara aşağıdaki İŞKUR ilanı üzerinden ulaşabilirsiniz:

BAŞVURU İLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇAYKUR İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlan detayları incelendikten sonra, belirtilen tarihler arasında online başvuru tamamlanabilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) bin 500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı bin 500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,
700 beden işçisi,
34 çay eksperi,
50 engelli mevsimlik işçi,
30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

 

TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,
163 beden işçisi,
13 çay eksperi,
10 engelli işçi,
6 eski hükümlü.

ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,
56 beden işçisi,
13 çay eksperi,
6 engelli işçi,
2 eski hükümlü.

GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,
12 beden işçisi
 
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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
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İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
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