ÇAYKUR 1.500 İşçi Alımı Başvuruları Başladı: İşte Şartlar, Tarihler ve Kontenjanlar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için 1.500 işçi alımı yapacağını duyurdu. Daha önce Nisan ayında yapılması planlanan alımlar, şartlardaki düzenlemeler nedeniyle bugüne ertelenmişti. Yeni başvuru tarihleri ve şartları merak konusuydu. Rize'ye 1.162, Trabzon'a 224, Artvin'e 94 ve Giresun'a ise 20 kişilik kontenjan ayrıldı.

ÇAYKUR 1.500 Mevsimlik İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.500 işçi alımı başvuruları, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.

Başvuru özel ve genel şartlarına, alım yapılacak kadrolara ve diğer detaylara aşağıdaki İŞKUR ilanı üzerinden ulaşabilirsiniz:

BAŞVURU İLANINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇAYKUR İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlan detayları incelendikten sonra, belirtilen tarihler arasında online başvuru tamamlanabilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) bin 500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları başladı.

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere alacağı bin 500 işçi için vatandaşlar İŞKUR Rize İl Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırdı.

Yetkililer, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabileceğini, başvuruların 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Kura çekiminin ise 22 Mayıs Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.