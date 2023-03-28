ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak (Başvuru şartları ve tarihleri)

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

Başvuru tarihleri

Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

Mavsimlik işçi başvuru koşulları ne?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.