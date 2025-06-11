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Çin'in 996 sistemi Linkedln'de tartışma çıkarttı

CNBC'nin haberine göre Avrupa’daki startup’lar Çin’in ‘996’ çalışma kültürünü tartışıyor.

11 Haziran 2025 | 12:09
Çin'in 996 sistemi Linkedln'de tartışma çıkarttı

Avrupa’da startup dünyası son dönemde Çin’de hüküm süren 996 (sabah 9'dan akşam 9'a, haftanın altı günü) çalışma kültürünü tartışıyor. Habere göre, son zamanlarda bazı sermayedarlarının startup kurucularına küresel sahnede rekabet edebilmek için aşırı çalışma kültürünü benimsemeleri yönünde baskı uygulaması LinkedIn'de bir tartışmayı alevlendirdi.

Birleşik Krallık'tan 20VC'nin kurucusu Harry Stebbings, Linkedln'den paylaştığı mesajda;

 "Avrupalı kurucuların anlaması gerekenler: Vadide (Silicon Valley) tempo yeniden arttı. Şu anda kazanmak için haftada 7 gün çalışma hızı gerekiyor. Hata yapmaya yer yok. Rakibiniz Almanya’daki rastgele bir şirket değil, dünyanın en iyileri" dedi.  

Bu paylaşımın altına adeta yorum yağdı. 

Bir yorumcu "Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız değil; daha akıllıca çalışmak İlk çevrimiçi işim tamamen otomatikti ve bana haftada sadece 6-8 saat çalışma şansı veriyordu. 25 yaşıma geldiğimde hala 1 milyon ABD doları kar elde ediyordum ve bu da seyahat etmemi sağladı. Sonuç olarak, sonraki 10 yıl içinde 6 kıtada 60'tan fazla ülkeyi ziyaret ettim" diye yanıt verdi. 

İsviçre merkezli VC şirketi Redalpine'in genel ortağı Sebastian Becker, Almanya'nın yeni Hristiyan Demokrat Birlik lideri Friedrich Merz'in verimliliği artırmak amacıyla 40 saatlik çalışma haftasını korurken Almanya'daki yasal günlük sekiz saatlik çalışma sınırının kaldırılması çağrısına LinkedIn'de katılarak tartışmaya dahil oldu. Becker, Merz'in önerisinin yeterli olmadığını çünkü "haftada 40 saatin yetmeyeceğini" söyledi.

Becker, "Silikon Vadisi'nde haftalık 60-70 saatlik çalışma istisna değil, hatta bunun için bir terimleri bile var: 996 – sabah 9'dan akşam 9'a, haftanın altı günü... Aynı sayıda zeki, hırslı insana sahip olabiliriz, ama sürekli olarak bizden daha fazla çalışılıyorsa, kazanamayız" dedi.

CNBC'nin haberine göre, son baskının arkasındaki nedenlerden biri, Avrupa'nın teknoloji ve startup sahnesinin, her ikisi de teknoloji devleri üretmiş ve yoğun çalışma kültürleriyle bilinen ABD ve Çin'in gerisinde kaldığına dair süregelen tartışmadan kaynaklanıyor.

Balderton Capital'in genel ortağı Suranga Chandratillake, bu tartışma için CNBC Make It'e Avrupa'nın son yıllarda Klarna, Revolut, Wise ve Checkout.com gibi 10 milyar dolardan fazla değere sahip "deca-corn" şirketler ürettiği için bu görüşlerin modası geçmiş olduğunu söylüyor.

ÇİN'DEKİ 996 SİSTEMİ NE?

'996 sistemi' Çin’de yaygınlaşan ve çalışanların sabah 9’dan akşam 9’a, haftada 6 gün çalışmasını ifade eden bir söylem. Bu sistem, özellikle teknoloji ve internet sektörlerinde büyük şirketler tarafından benimsenmiş durumda. Ama çalışanların tepkisini çekiyor. Çünkü aşırı yoğun çalışma, tükenmişlik ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Ayrıca Çin’de çalışma saatleri ve işçi hakları ile ilgili yasalara aykırı olduğu için eleştiriliyor.

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