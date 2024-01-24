Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tam kapasiteyle seçime hazırlanırken bir yandan da şartları zorlama pahasına Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve Türk milletinin beklentilerini karşılayacak politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirtti.

Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek ve sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptıklarını anımsattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını, memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanı arttıkça, bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'de yeni bir atılımın eşiğine gelindiğinde ve gururlanacak işler yapıldığında muhalefetin bundan rahatsızlık duyduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı, misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor."

"Uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek"

Muhalefetin milli çıkarlar bakımından kritik hususlar da dahil olmak üzere yanlış ithamlarda bulunduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere, fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerdeyiz. İnşallah savunma sanayimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle cansiparane mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli, açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikte sevinip milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediler."

Erdoğan, muhalefetin, olumlu sonuçlar aldıkları ekonomi programını sekteye uğratmaktan, ilk insanlı uzay misyonunu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef aldığını ve kendilerine alan açmanın peşinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiler 'doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti'den aday gösterilen 20 ilçe belediye başkan adayı şu şekilde:

"Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can, Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan."

MHP'den aday gösterilen 5 ilçedeki belediye başkan adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi, Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal ve Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı."