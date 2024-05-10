ARA
Bist 100
10340,32
0,7%
Bist 100
Dolar/TL
32,226
-0,0714%
Dolar/TL
Euro/TL
34,741
-0,4005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0781
-0,0139%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2458,34
1,06%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik mesajı: 12 yılın en düşük seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının yüzde 15,1 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

10 Mayıs 2024 | 12:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik mesajı: 12 yılın en düşük seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Programın çalışmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisinin yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yılın mart ayına göre 1,4 puan azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5’e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2458,34 1,06%
  • ALTIN ONS 2373 1,14%
  • BIST 100 10340,32 0,7%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,745 0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36797 -0,01023%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,2925 0,5614%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,226 -0,0714%
  • EURO/DOLAR 1,0781 -0,0139%
  • EURO/TURK LIRASI 34,741 -0,4005%
  • STERLIN/DOLAR 1,25281 0,04352%
Günün En Çok Okunanları
Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
120 ülkeden 30 bin yabancı IDEX için İstanbul’da
GERİ
İLERİ
Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
Doğuş Otomotiv'in 30 yılı sergide sunulacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
İki bankanın temettü kararı belli oldu
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Yaş sınırı getirildi
47 ilaç daha geri ödeme listesine girdi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL