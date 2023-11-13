Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alacak

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 2 ay deneme süreli, 2 hemşire, 6 matbaa, 7 baskıcı (plastik), 2 hadde işçisi, 1 dökümcü (metal), 1 metal pres makinesi operatörü, 3 makine bakım onarım teknisyeni, 16 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 10 güvenlik görevlisi olmak üzere 50 kamu işçisi alınacak.

İşe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlükçe gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 17 Kasım'a kadar yapılacak. Bunun dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.