DHMİ 48 ARFF memuru alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 48 ARFF memuru alımı için başvuru şartları ve sınav süreci netleşti.
Başvuru Şartları ve Süreci
KPSS Şartı: Adayların, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
Başvuru Tarihleri: Başvurular 14 – 21 Kasım tarihleri arasında alınacaktır.
Başvuru Kanalı: Başvurular, e-Devlet'te "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Önemli Not: Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Süreci
Yazılı Sınava Çağrı: Duyurulan pozisyon sayısının (48) 5 katı kadar aday (en yüksek puandan başlayarak) yazılı sınava çağrılacaktır. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi sitesi (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.
Uygulamalı Sınava Çağrı: Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar, puanı en yüksek adaydan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Başarı Puanı: Adaylar, KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanacaktır.
Görevlendirme
İşe alınacak personel, Türkiye genelinde 21 farklı havalimanında görevlendirilecek.