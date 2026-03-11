SED yardımı ne zaman yatar? SED yardımı, evde bakım maaşı, doğum yardımı bayramdan önce yatar mı?

Sorgulama ve Takip Kanalları

Ödemelerinizin durumunu anlık olarak kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

SED ve Diğer Yardımlar: e-Devlet üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" veya "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sekmelerini kullanabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı: e-Devlet'teki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından ilinizdeki güncel durumu takip edebilirsiniz.

SMS Sorgulama (Ziraat Katılım): Maaşını bu bankadan alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747’ye göndererek hesap bakiyelerini öğrenebilirler.