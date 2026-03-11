ARA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri, 2026 yılı Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle milyonlarca hak sahibinin ana gündem maddesi haline geldi. Peki SED yardımı ne zaman yatar? SED yardımı, evde bakım maaşı, doğum yardımı bayramdan önce yatar mı?

2026 yılı Mart ayı sosyal yardım ödemeleri, Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle her zamankinden daha erken bir takvime çekilme aşamasında. 11 Mart 2026 Çarşamba gecesi itibarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan beklenen "erken ödeme" müjdesi için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Bakanlığın belirlediği standart takvim ile bayram öncesi beklenen muhtemel takvim karşılaştırması:

Yardım TürüStandart Ödeme TarihiMart 2026 Durumu
Yaşlı ve Engelli AylığıHer ayın 5'iYatırıldı. (5 Mart itibarıyla hesaplara geçti.)
SED ÖdemeleriHer ayın 15'iBeklemede. Bayram arefesi (19 Mart) öncesi, 13-16 Mart arası yatması bekleniyor.
Evde Bakım Maaşı15 - 31 Mart arasıBeklemede. 15 Mart Pazar gününe denk geldiği için 16 Mart Pazartesi'den itibaren il il yatması öngörülüyor.
Doğum YardımıHer ayın 26'sıBelirsiz. Normalde bayram sonrasına kalıyor ancak Bakanlık kararıyla öne çekilebilir.

Bakanlıktan "Erken Ödeme" Açıklaması Geldi mi?

11 Mart 2026 tarihi itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ödemelerin öne çekildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar (bayramın ayın 20'sinde başlaması gibi durumlarda), ödemelerin bayram alışverişine yetişmesi için genellikle 16-19 Mart tarihlerine yoğunlaştırıldığını göstermektedir.

 

Sorgulama ve Takip Kanalları

Ödemelerinizin durumunu anlık olarak kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

SED ve Diğer Yardımlar: e-Devlet üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" veya "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sekmelerini kullanabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı: e-Devlet'teki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından ilinizdeki güncel durumu takip edebilirsiniz.

SMS Sorgulama (Ziraat Katılım): Maaşını bu bankadan alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747’ye göndererek hesap bakiyelerini öğrenebilirler.
