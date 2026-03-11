ARA
  FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel ekonominin merakla beklediği 2026 yılının ikinci faiz kararını açıklamak üzere geri sayımı başlattı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur?

 11 Mart 2026 itibarıyla piyasalarda gözler, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (FED )toplantısına çevrildi.

FED Mart 2026 Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Toplantı Tarihi: 17-18 Mart 2026

Karar Açıklama Saati: 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00

Powell’ın Konuşması: FED Başkanı Jerome Powell, kararın ardından saat 21:30'da kameraların karşısına geçerek ekonomik gidişata dair mesajlar verecek.

Piyasa Beklentileri Ne Yönde?

Piyasalar, Mart ayı toplantısında FED’in büyük ölçüde temkinli duruşunu koruyacağını öngörüyor:

Sabit Tutma Beklentisi: 11 Mart 2026 verilerine göre, faizlerin %3,50 – 3,75 aralığında sabit bırakılma ihtimali %98,7 olarak fiyatlanıyor.

Enflasyon ve İstihdam: ABD'den gelen son enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki direnç, bankanın faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği algısını güçlendirmiş durumda.

İndirim Takvimi: Uzmanlar ve piyasa analistleri, ilk faiz indiriminin Mart ayında değil, ancak Nisan veya Haziran aylarında gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

 

Piyasalar İçin Neden Önemli?

FED'in kararı ve özellikle Powell'ın yapacağı açıklamalar; altın fiyatları, dolar endeksi ve kripto paralar üzerinde doğrudan belirleyici olacak. Ayrıca, yarın (12 Mart Perşembe) saat 14:00'te açıklanacak olan TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararı da yurt içi piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi.
