Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği nisan ara tatili seminerlerinin uygulama şekli, 2026 yılındaki özel takvim nedeniyle netleşti. Peki 2.dönem ara tatil öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen son dakika açıklamasıyla, milyonlarca öğretmenin beklediği "Seminerler online mı?" sorusu netlik kazandı. Özellikle bu yıl ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması, öğretmenlerin memleketlerine gidiş planlarını doğrudan etkilediği için Bakanlık bu konuda esnek bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV'de katıldığı "Arafta Sorular" programında öğretmenlerin ve öğrencilerin merakla beklediği ara tatil takvimine dair en net açıklamayı yaptı. 11 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla kesinleşen tabloya göre, bu yılki tatil süreci öğretmenler için büyük bir kolaylıkla geliyor.

Öğretmen Seminerleri Hakkında Son Karar

Bakan Yusuf Tekin, özellikle Ramazan Bayramı ve ara tatil tarihlerinin çakışmasını göz önünde bulundurarak şu kararı açıkladı:

Uygulama Şekli: Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri (seminerler) bu dönemde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Gerekçe: Bayram ve ara tatilin örtüşmesi nedeniyle öğretmenlerin memleketlerine gidişlerini kolaylaştırmak ve aileleriyle vakit geçirmelerine imkan tanımak.

 

2026 İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi

MEB'in çalışma takvimine göre öğrenciler ve öğretmenler için tatil planı şu şekilde işleyecek:

Tatile Giriş: 13 Mart 2026 Cuma (Ders bitimiyle birlikte).

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi.

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma.

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi.

Ramazan Bayramı ile Birleşen 9 Günlük Tatil

Takvimin en dikkat çekici yanı, ara tatilin doğrudan bayramla birleşmesi oldu. Bu durum, aileler için hafta sonları da dahil edildiğinde toplamda 9 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı doğuruyor:

GünTarihİçerik
Pazartesi16 Mart 2026Ara Tatil 1. Gün / Kadir Gecesi
Perşembe19 Mart 2026Ara Tatil 4. Gün / Ramazan Bayramı Arifesi
Cuma20 Mart 2026Ara Tatil 5. Gün / Ramazan Bayramı 1. Gün
Cumartesi21 Mart 2026Ramazan Bayramı 2. Gün
Pazar22 Mart 2026Ramazan Bayramı 3. Gün

 

Eğitim Öğretim Ne Zaman Sona Erecek?

Yılın yorgunluğunu atmaya hazırlananlar için final tarihi de belli: 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek.
