2.dönem ara tatil öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

2026 İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi

MEB'in çalışma takvimine göre öğrenciler ve öğretmenler için tatil planı şu şekilde işleyecek:

Tatile Giriş: 13 Mart 2026 Cuma (Ders bitimiyle birlikte).

Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi.

Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma.

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi.

Ramazan Bayramı ile Birleşen 9 Günlük Tatil

Takvimin en dikkat çekici yanı, ara tatilin doğrudan bayramla birleşmesi oldu. Bu durum, aileler için hafta sonları da dahil edildiğinde toplamda 9 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı doğuruyor: