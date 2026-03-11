2.dönem ara tatil öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen son dakika açıklamasıyla, milyonlarca öğretmenin beklediği "Seminerler online mı?" sorusu netlik kazandı. Özellikle bu yıl ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması, öğretmenlerin memleketlerine gidiş planlarını doğrudan etkilediği için Bakanlık bu konuda esnek bir karar aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV'de katıldığı "Arafta Sorular" programında öğretmenlerin ve öğrencilerin merakla beklediği ara tatil takvimine dair en net açıklamayı yaptı. 11 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla kesinleşen tabloya göre, bu yılki tatil süreci öğretmenler için büyük bir kolaylıkla geliyor.
Öğretmen Seminerleri Hakkında Son Karar
Bakan Yusuf Tekin, özellikle Ramazan Bayramı ve ara tatil tarihlerinin çakışmasını göz önünde bulundurarak şu kararı açıkladı:
Uygulama Şekli: Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri (seminerler) bu dönemde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.
Gerekçe: Bayram ve ara tatilin örtüşmesi nedeniyle öğretmenlerin memleketlerine gidişlerini kolaylaştırmak ve aileleriyle vakit geçirmelerine imkan tanımak.
2026 İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi
MEB'in çalışma takvimine göre öğrenciler ve öğretmenler için tatil planı şu şekilde işleyecek:
Tatile Giriş: 13 Mart 2026 Cuma (Ders bitimiyle birlikte).
Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi.
Ara Tatil Bitişi: 20 Mart 2026 Cuma.
Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi.
Ramazan Bayramı ile Birleşen 9 Günlük Tatil
Takvimin en dikkat çekici yanı, ara tatilin doğrudan bayramla birleşmesi oldu. Bu durum, aileler için hafta sonları da dahil edildiğinde toplamda 9 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı doğuruyor:
|Gün
|Tarih
|İçerik
|Pazartesi
|16 Mart 2026
|Ara Tatil 1. Gün / Kadir Gecesi
|Perşembe
|19 Mart 2026
|Ara Tatil 4. Gün / Ramazan Bayramı Arifesi
|Cuma
|20 Mart 2026
|Ara Tatil 5. Gün / Ramazan Bayramı 1. Gün
|Cumartesi
|21 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|Pazar
|22 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 3. Gün