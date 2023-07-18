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Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Dışişleri Bakanlığı, 50 sözleşmeli destek personel alımı yapacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte başvuru tarihleri ve şartları...

18 Temmuz 2023 | 09:32
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2023 | 09:38
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Dışişleri Bakanlığı 50 destek personeli alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere 15 kişi istihdam edecek. Ayrıca günlük servis ve temizlik hizmetleri için 15, basit bakım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere de 20 kişilik alım yapılacak.

Değerlendirmede, KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. Başvuru için 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 65 puan almış olmak gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların, son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması isteniyor.

e-Devlet Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurular, 14 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos’ta sona erecek.

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